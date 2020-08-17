CNN'den anket: Biden, Trump'ın 4 puan önünde

Demokrat aday Biden'ın yüzde 50 oy oranına sahip olduğu belirtildi. Bu oran, Başkan Trump için yüzde 46 şeklinde kaydedildi.

ABD'de 3 Kasım 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken, yeni anket sonuçları ortaya çıkıyor.

Demokratların adayı Joe Biden'a desteğiyle bilinen CNN International, son anketin sonuçlarını paylaştı.

BIDEN'IN OY ORANI YÜZDE 50 İDDİASI

Ankete göre Biden, yüzde 50'lik oy oranıyla, yüzde 46 oya sahip olduğu belirtilen Başkan Donald Trump'ın 4 puan önünde yer alıyor.

Biden ve Trump'ın oy oranlarının haziran ayında sırasıyla yüzde 55 ve yüzde 41 olduğu kaydedilerek, aradaki farkın kapandığına dikkat çekildi.

"FİKRİMİ DEĞİŞTİRİRİM" DİYENLERİN ORANI

Biden'ın oy oranındaki azalışta erkeklerin oy verme davranışının değişmesinin etkili olduğu sonucuna ulaşıldı. 35-64 yaş aralığındaki seçmenlerin de tercihini Trump'tan yana değiştirdiği ifade edildi.

Trump'ı desteklediklerini söyleyen seçmenlerin fikirlerini değiştirebileceklerinin daha ihtimal dahilinde olduğu, ABD Başkanı'nın destekçilerinin yüzde 12'sinin seçim gününden önce fikrini değiştirebileceğini söylediği aktarıldı.

ANKETE KATILAN KİŞİ SAYISI

Joe Biden için ise bu oranın yüzde 7 olduğu aktarıldı. CNN'in anketine 1108 kişinin katıldığı, hata payının ise yüzde 3.7 olduğu bildirildi.

Öte yandan NBC News-Wall Street Journal tarafından paylaşılan anketten, Demokrat aday Biden'ın, Cumhuriyetçi Trump'ın açık ara önünde olduğu sonucu çıkmıştı.

CLINTON'I DESTEKLEDİLER

CNN, 2016 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı kaybeden Hillary Clinton'ı önde gösteren anket sonuçlarını paylaşmasıyla biliniyor.

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