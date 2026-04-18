Ukrayna'nın başkenti Kiev'de silahlı saldırı: 6 ölü

Ukrayna'nın başkentinde sokaklar silah sesiyle yankılandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, kimliği belirsiz bir kişinin kentin Holosiyvskiy semtinde sokaktaki insanlara ateş açtığını belirtti.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de insanlara ateş açan kişiye yönelik polis özel kuvvetlerince operasyon yapıldığını aktardı.

Klimenko, "Kiev'deki silahlı saldırgan, gözaltına alındığı sırada etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Saldırı düzenleyen kişinin bir markete girerek bazı kişileri rehin aldığını aktaran Klimenko, saldırganın polis memurlarına da ateş açtığını kaydetti.

EN AZ 6 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky de sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zelensky, "Saldırganın rehin aldığı kişiler vardı. Maalesef, rehinelerden birini öldürdü. Sokakta dört kişiyi öldürdü. Bir kadın daha hastanede hayatını kaybetti, ağır yaralanmıştı." ifadesini kullandı.

Dört rehinenin kurtarıldığını kaydeden Zelensky, biri 12 yaşında çocuk olmak üzere 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Zelensky, saldırganın daha önce de yargılandığını kaydederek, "Saldırganın, silahla dışarı çıkmadan önce evini ateşe verdiği öğrenildi." dedi.

Saldırganın Rusya'da doğduğunu ve daha sonra uzun bir süre Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaşadığını aktaran Zelensky, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.