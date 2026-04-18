Gençlerbirliği tribünleri: Volkan Demirel istifa!

Gençlerbirliği taraftarları, takımlarının Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşmesinin ardından Volkan Demirel'i istifaya çağırdı.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği, ilk yarıda Galatasaray'a karşı kalesinde iki gol görmesinin ardından tribünlerden protesto sesleri yükseldi.
İSTİFA SESLERİ
Gençlerbirliği taraftarları, teknik direktör Volkan Demirel'e maç devam ederken tepki gösterdi.
Tribünleri dolduran Başkent ekibinin tarafları, Volkan Demirel'i istifaya davet etti.
