Columbia Üniversitesi, Trump yönetimine 200 milyon dolar ödeyecek

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan 2024'te okulun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlattı ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurdu.

Gösterilerin ikinci gününde dönemin rektörü Minouche Shafik'in talebi üzerine kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına aldı.

Daha sonra 29 Nisan 2024'te okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler, okulun tarihi Hamilton Hall binasına girmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine polis ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşalttı.

Polis, onlarca öğrenciyi gözaltına alırken bahçedeki çadır kampını da dağıttı.

TRUMP, 400 MİLYON DOLARLIK FONU İPTAL ETTİ

Donald Trump yönetimi, 7 Mart'ta Columbia Üniversitesi'nin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle iptal etti.

22 Mart'ta ise üniversite, Trump'ın talepleri doğrultusunda okulun antisemitizmin tanımının yeniden gözden geçirileceğini, İsrail ve Yahudi Çalışmaları Enstitüsü kadrosunun genişletileceğini duyurdu.

HÜKÜMETLE UZLAŞMAYA VARILDI

Columbia Üniversitesi Rektörlük Ofisinden yapılan açıklamada, ayrımcılık karşıtı yasaların ihlaline ilişkin yürütülen çok sayıda soruşturmanın sonuçlandırılması amacıyla hükümetle uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Üniversite yönetiminin "Yahudi öğrencileri koruyamadığı" öne sürülen açıklamada, kurumda reforma ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

ÜNİVERSİTE, HÜKÜMETE 200 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Açıklamada, Columbia'nın üç yıl içinde hükümete 200 milyon dolar ödeyeceği, ayrıca ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) tarafından yürütülen soruşturmanın da 21 milyon dolar karşılığında sonlandırılmasını kabul ettiği bildirildi.

İPTAL EDİLEN FONLAR GERİ ALINABİLECEK

Anlaşma kapsamında Columbia Üniversitesi'nin, öğrenci ve akademik personel alımı ile kurum içindeki karar alma süreçlerinde yeniden bağımsızlık elde edeceği kaydedildi.

Ayrıca Columbia, Mart 2025'te iptal edilen federal fonlarının büyük çoğunluğunu yeniden alabilecek.

TRUMP, ANLAŞMADAN MEMNUN

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Columbia Üniversitesi ile tarihi bir anlaşmaya varmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Columbia Üniversitesi'nin, ABD hükümetine 200 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etiğini aktaran Trump, Yahudi öğrenci ve çalışanları savundu.