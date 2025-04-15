Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi bir öğrenci daha gözaltında

AA & Ensonhaber

ABD’de 10 yılı aşkın süredir yasal olarak yaşayan ve New York’taki Columbia Üniversitesi’nde eğitim gören Filistin kökenli Mohsen Mahdawi, vatandaşlık başvurusunun son adımını tamamlamak üzere Vermont’taki bir göçmenlik ofisine gittiğinde, sürecin beklenmedik bir şekilde tersine döneceğini tahmin etmiyordu. Avukatı Luna Droubi’nin ABC’ye verdiği bilgiye göre; Mahdawi, yasal statüsü iptal edilerek gözaltına alındı.

Droubi, müvekkilinin ifade özgürlüğü hakkı kapsamında yürüttüğü barışçıl faaliyetler nedeniyle tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Vermont Bölge Mahkemesi'ne sunduğu acil dilekçede, Mahdawi’nin İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı Mart 2024’e kadar açıkça tepki gösterdiği ve Columbia kampüsündeki protestolarda aktif rol aldığı belirtildi. Ancak dilekçeye göre Mahdawi sonrasında bu eylemlerden geri çekilmişti.

Mahkemeye sunulan belgelerde, Mahdawi’nin Batı Şeria’da doğup büyüdüğü, 2014’te ABD’ye yasal yollarla geldiği, daimi oturum iznine sahip olduğu ve Columbia Üniversitesi’nden gelecek ay mezun olmayı planladığı kaydedildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından NBC5 televizyon kanalı, Vermont Bölge Mahkemesi Yargıcı William Sessions’ın Mahdawi'nin sınır dışı edilmesini engellemek amacıyla ihtiyati tedbir kararı verdiğini duyurdu.

FİLİSTİN'E DESTEK VEREN ÖĞRENCİLER HEDEFTE

Mahdawi’nin yaşadıkları, ülkede Filistin’e destek veren öğrencilere yönelik baskıların son halkası olarak görülüyor. Columbia Üniversitesi’ndeki protestolarda öne çıkan yüksek lisans öğrencisi Mahmud Halil de benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı. 8 Mart’ta eşiyle birlikte evine dönerken apartman girişinde gözaltına alınan Halil’in, ABD’de yeşil kart sahibi olmasına ve eşinin Amerikan vatandaşı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza yetkililerince tutuklandığı ve yeşil kartının iptal edildiği açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “Amerika’daki Hamas destekçilerinin vizeleri ve yeşil kartları iptal edilecek, böylece sınır dışı edilebilecekler.” sözleri dikkat çekmişti.

Aynı şekilde, Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de benzer gerekçelerle gözaltına alınmıştı. Tüm bu vakalar; ifade özgürlüğü, akademik bağımsızlık ve göçmen hakları bağlamında ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor.