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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emmanuel Macron'dan Roma'da görüşme

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.
    • İHA
    • 31.10.2021 - 15:56
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emmanuel Macron'dan Roma'da görüşme

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.

     

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