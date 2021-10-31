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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emmanuel Macron'dan Roma'da görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.
- İHA
- 31.10.2021 - 15:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.
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