Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Joe Biden arasındaki görüşme dünya basınında

Medya kuruluşları, G20 çerçevesinde yapılan görüşmeyi aktardı. F-16 tedariki, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi ve diğer bazı konuların konuşulduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi.

Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

EL CEZİRE: F-16 TEDARİKİ GÜNDEMDE

Uluslararası medya kuruluşları, geniş yer ayırdıkları görüşmenin ayrıntılarını okurlarına aktardı. El Cezire, görüşmede ABD'den Türkiye'ye F-16 tedarikinin gündeme geldiğini yazdı.

"ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZELİM" MESAJI

Biden'ın Erdoğan'a F-16 savaş uçağı talebinin ABD'de bir süreçten geçmesi gerektiğini söylediği, ayrıca iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları etkin bir şekilde ele alma arzusunu dile getirdiği kaydedildi.

"İLİŞKİLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEKLER"

İki liderin, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirme konusundaki ortak taahhütlerini dile getirdiği ve bu amaçla ortak bir mekanizma kurma konusunda anlaştıkları belirtildi.

İkili ticaret hacminin artırılması, NATO ittifakı ve stratejik ortaklığın masadaki diğer konular olduğu bildirildi.

CNN: BÖLGESEL MESELELERİ KONUŞTULAR

CNN International, Erdoğan ile Biden'ın bölgesel meseleleri görüştüğünü okurlarına duyurdu.

Beyaz Saray'ın açıklamasına işaret edilerek, Suriye'deki siyasi süreç, Afganlara insani yardım ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaların gündemde olduğu ifade edildi.





REUTERS: BIDEN F-16 TEDARİKİNE OLUMLU YAKLAŞIYOR

Reuters da Roma'daki ikili görüşmede F-16 sürecinin masaya geldiğini belirtti.

Üst düzey bir Türk yetkilinin, görüşme için "Çok olumlu bir atmosferde gerçekleşti." dediği kaydedildi.

Erdoğan'ın, Türkiye'ye F-16 tedariki konusunda ABD Başkanı'nın izlenimini "Biden'ın bu konudaki olumlu yaklaşımını görmekle birlikte, konunun bir başka boyutu da Temsilciler Meclisi ve Senato'dur." şeklinde ifade ettiğine dikkat çekildi.

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