Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile Şuşa'yı gezdi

Erdoğan, Aliyev ile birlikte, işgalden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan Azerbaycan'a geçti.

Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gitti.

ŞUŞA'YI GEZDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile selamlaştı. İki liderin samimi anları, objektiflere yansıdı.

Erdoğan ile Aliyev, daha sonra bir otobüs ile Şuşa'yı gezdi.

KARABAĞ'IN SEMBOL ŞEHRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Şuşa, Azerbaycan için bir şehirden daha fazla anlam taşıyor.

Sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli olan Şuşa, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Karabağ'ın sembol şehri kabul ediliyor.

Şuşa'nın, Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önemi bulunuyor.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ BİR İLK

Karabağ Hanı Penahali tarafından 1752'de kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olması hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür insanının burada doğması nedeniyle Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya yaptığı ziyaret, Azerbaycan'ın Kafkasya'da yalnız olmadığını ve iki ülkenin birlikteliğini, dosta düşmana gösterecek olması açısından sembolik ve tarihi nitelik taşıyor.

Bugüne kadar hiçbir Türkiye liderinin Karabağ'da bulunmaması dolayısıyla Erdoğan'ın ziyaretiyle bir ilk gerçekleşmiş oldu.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Ziyaret kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında, Karabağ'ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak.

Bu anlaşmaların Şuşa'da yapılması, Karabağ ve Güney Kafkasya'yla ilgili planları olan tüm güçlere mesaj niteliği taşıyacak.

15 Haziran tarihinin, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü olması da ziyarete başka bir önem kazandırıyor.

"AZERBAYCAN MÜZİĞİNİN BEŞİĞİ" ŞUŞA

Şuşa, ünlü besteci ve müzisyenleri ile "Azerbaycan müziğinin beşiği" diye de nitelendiriliyor.

Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Şuşa'yı "Bu, Azerbaycan halkının, atalarımızın yarattığı büyük bir anıttır. Şuşa, sadece Şuşa halkı için değil, tüm Azerbaycanlılar için aziz şehir, aziz kale, aziz anıttır." sözleriyle anlatmıştı.

Nitekim, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Şuşa'yı, Azerbaycan'ın "kültür başkenti" ilan etti.

ŞUŞA, ERMENİSTAN'IN BAŞLICA HEDEFLERİNDEN BİRİ OLDU

Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde yıllardır planladıkları Azerbaycan'a karşı toprak iddialarını hayata geçirmek için saldırıya geçen Ermenistan'ın başlıca hedeflerinden biri de Şuşa oldu.

Ermeniler, 1991'de başlattıkları saldırılarla önce Hankendi şehrini işgal etti. Ardından 26 Şubat 1992'de Hocalı kasabası Ermenistan ordusunun eline geçti.

Hocalı'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 sivili katlederek yüzyılın en büyük katliamlarından birine imza atan Ermenistan güçleri, 8 Mayıs 1992'de de Şuşa'yı işgal etti.

Şuşa'nın savunmasında yüzlerce Azerbaycanlı hayatını kaybetti, çok sayıda Azerbaycanlı esir düştü veya bir daha kendilerinden haber alınamadı.

TARİHİ ANITLAR TAHRİP EDİLDİ

İşgal, Azerbaycan ekonomisini büyük kayba uğrattı. Binlerce kişi topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Azerbaycanlılara ait 300'den fazla tarihi anıt tahrip edildi. İşgalden önce 20 binden fazla Azerbaycanlının yaşadığı Şuşa'ya, işgal sonrasında Ermeniler yerleştirildi.

Yüzyıllardır Şuşa'nın gerçek sahibi olan Azerbaycanlılar ise 28 yıl boyunca Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde yaşamak zorunda kaldı. Ermenistan'da 8 Mayıs tarihi bayram olarak kutlandı, Azerbaycan'da ise bu tarih 28 yıl hüzünlü bir gün olarak hatırlandı.

Azerbaycan ordusu, 28 yıl sonra başlattığı karşı operasyonla işgal altındaki illeri peş peşe kurtardı. Şuşa da 8 Kasım 2020'de özgürlüğüne kavuştu.

KÜLTÜR VE TURİZM ŞEHRİ

Deniz seviyesinden 1300 ila 1600 metre yükseklikte bulunan Şuşa, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor.

Sovyetler döneminde bölgenin en fazla turist ağırlayan şehirlerinden biri olan, şifalı pınarlarıyla da ünlü Şuşa, üç tarafı kayalık olması nedeniyle adeta doğal bir kaleyi andırıyor.

Çevresi ormanlarla kaplı, çok sayıda mesire alanına sahip şehrin güney kesiminde yer alan Cıdır Ovası, yıllarca Azerbaycanlıların at yarışı oyunlarına, festival ve spor etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

ÜNLÜ YAZAR VE DÜŞÜNÜRLERİN DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ YER

Cabbar Karyağdıoğlu, Kurban Pirimov, Bülbül, Seyit Şuşinski, Han Şuşinksi, Üzeyir Hacıbeyov, Reşit Behbudov, Niyazi, Fikret Emirov gibi ünlü Azerbaycanlı müzisyenlerin vatanı Şuşa, Hurşudbanu Natavan, Kasım Bey Zakir, Süleyman Sani Ahundov, Abdurrahim Hakverdiyev, Necef Bey Vezirov gibi ünlü yazar ve düşünürlerin doğup büyüdüğü bir kent.

Türk düşünce tarihinin önemli şahsiyetlerinden, hem Azerbaycan'da hem de yaşamının bir bölümünü geçirdiği Türkiye'de derin iz bırakan siyaset adamı, hukukçu, yazar ve gazeteci Ahmet Ağaoğlu da Şuşa'da doğdu.