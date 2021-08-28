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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç'le görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç'i kabul etti.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 19:14
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 19:16
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç'le görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic’in davetine icabetle geldiği Karadağ'da temaslarına devam ediyor.

    CUMHURBAŞKANI'NIN ARDINDAN BAŞBAKAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

    Karadağ'da resmi törenle karşılanmasının ardından Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç'i kabul etti.

    Devlet Konuk Evi olan Villa Gorica’daki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç'i kabul etti VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç le görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç le görüştü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç le görüştü #3

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