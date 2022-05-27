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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karl Nehammer ile görüştü
Erdoğan ve Nehammer iki ülke ilişkilerini ele aldı. Rusya-Ukrayna savaşı da konuşulan konular arasındaydı.
- 27.05.2022 - 13:42
Türkiye ile Avusturya arasında liderler düzeyinde görüşme gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmeye ilişkin açıklama, İletişim Başkanlığı'ndan geldi.
Görüşmede gündeme gelen konular
Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin görüşmede ele alındığı kaydedildi.
AA'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın bir an evvel barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü belirtti.