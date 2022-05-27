Petrol
113.78
-0.34%
Euro
17.5532
-0.04%
Dolar
16.3949
0.28%
Altın
979.27
0.69%
Borsa
2463
0.00%
Bitcoin
478.935
-0.58%
BTXN Coin
12.78
2.40%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karl Nehammer ile görüştü

    Erdoğan ve Nehammer iki ülke ilişkilerini ele aldı. Rusya-Ukrayna savaşı da konuşulan konular arasındaydı.
    • 27.05.2022 - 13:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karl Nehammer ile görüştü

    Türkiye ile Avusturya arasında liderler düzeyinde görüşme gerçekleştirildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi yaptı.

    Görüşmeye ilişkin açıklama, İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

    Görüşmede gündeme gelen konular

    Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin görüşmede ele alındığı kaydedildi.

    AA'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın bir an evvel barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karl Nehammer ile görüştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Küçük esnafın vergi muafiyetinin ayrıntıları belli oldu
    Ekonomi

    Küçük esnafın vergi muafiyetinin ayrıntıları belli oldu

    Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem
    Dünya

    Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir