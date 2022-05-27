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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karl Nehammer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karl Nehammer ile görüştü

Erdoğan ve Nehammer iki ülke ilişkilerini ele aldı. Rusya-Ukrayna savaşı da konuşulan konular arasındaydı.