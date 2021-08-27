Saraybosna'ya giden Erdoğan, burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan halk tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'e gitti.

Başkent Saraybosna’da sevgi seliyle karşılanan Erdoğan, ilk olarak Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ

Tarihi Başçarşı'yı ziyaret eden Erdoğan'a, Başçarşı Meydanı'nda toplanan Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.

BAŞÇARŞI'DA SEVGİ SELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını açılışını yaptığı Başçarşı Camii'nde kıldı. Cami etrafında toplanan kalabalık, Erdoğan ile fotoğraf çektirebilmek için bekledi.

Erdoğan'ın, çocuklarla yakından ilgilendiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli ViDEO

BOSNALILAR MUTLU

Başçarşı Camii'nin dışında bekleyen Bosna Hersekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerine gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bosnalılardan biri, Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak uzun yıllar görevini sürdürmesini Allah'tan dilediğini söyledi.

Saraybosnalı Zinka Sehovic, misafir karşılamayı sevdiğini ifade ederek, "Mutluyum. Erdoğan ve Türkiye, bize her alanda çok yardımcı oldu." dedi.

"DAHA SIK GELMESİNİ İSTİYORUZ"

Zijad Grcic de Erdoğan'ın Saraybosna'ya gelişinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Daha sık gelmesini ve yalnızca Saraybosna değil, Bosna Hersek'in tüm bölgelerini ziyaret etmesini isterdim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'in dostu olduğunu vurgulayan Grcic, Başçarşı Camisi'nin restore edilmesine sevindiğini, Saraybosna halkının bunu unutmayacağını ifade etti.

"ERDOĞAN BİZİ ZİYARET EDİYOR"

Rabija Osmanagic ise, "Bugünün en mutlu günlerden biri olduğunu düşünüyorum, zira hem şahsım hem de Bosna Hersek halkının büyük bir dost olarak tanıdığı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Saraybosna'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başçarşı'da yoğun ilgi ViDEO