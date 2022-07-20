Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran temasları dış basında

Çeşitli medya kuruluşları, Erdoğan'ın Tahran'da verdiği kritik mesajları aktardı. Suriye'ye olası operasyon, öne çıkan başlıklar arasındaydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a gitti.

Erdoğan, İran dini lideri Ali Hamaney, ülkenin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı ve Rus mevkidaşlarıyla "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı"nı gerçekleştirdi.

Al Jazeera, Erdoğan'ın, temasları kapsamında verdiği mesajları "Erdoğan, Tahran görüşmelerinde Suriye operasyonu için durumu yineledi" başlığıyla aktardı.

"Yeni bir askeri operasyona dair uyarılarını tekrarladı"

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya gelirken, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyon başlatabileceğine dair uyarılarını tekrarladı." denildi.

Ankara'nın, YPG'yi terör örgütü olarak tanımladığı anımsatılarak, bu örgütün PKK'nın bir uzantısı olduğu kaydedildi.

"Kelimeler tek başına yeterli değil"

Güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye'nin planlarını yeniden dile getiren Erdoğan'ın, Rusya ve İran'dan destek istediği ancak Suriye'deki terörist örgütlere karşı mücadeleyi tek başlarına da yürütebileceklerini vurguladığı belirtildi.

Erdoğan, Putin ve Reisi'ye hitaben yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin endişelerini anladığınızı söylüyorsunuz. Bunun için size teşekkür ediyoruz. Ama kelimeler tek başına yeterli değil." ifadelerini kullandı.

"İran ve Rusya, Türkiye'nin yanında olmalı"

İran basınından "Khabar" adlı internet sitesi, "Erdoğan: İran ve Rusya, Türkiye'nin yanında durmalı" başlığını kullandı.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya ve İran'ın, terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'nin yanında olmasını beklediğini belirtti." denildi.

Bölgenin geleceğinde bölücü terör örgütlerine yer olmadığının altını çizen Erdoğan'ın, Türkiye'nin, güney sınırlarını terörist gruplardan temizlediğini ve teröristlerle mücadelesini sürdürdüğünü hatırlattığı notuna yer verildi.





İkili ticarette 30 milyar dolar hedefine vurgu

Tasnim Haber Ajansı, İran ile Türkiye arasındaki ticari bağlara işaret etti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, mevcut ticaret hacminin yetersiz olduğunu söylediği ve yıllık 30 milyar dolar seviyesinin belirlendiği aktarıldı.

Reisi'nin, iki ülke arasındaki yatırımların ilerlemesini vurguladığı ve İran'ın Türkiye'ye gaz ihracatına ilişkin 25 yıllık sözleşmeyi uzatma niyetlerini dile getirdiği kaydedildi.





"İran'ın nükleer anlaşmadaki meşru beklentilerini destekliyoruz"

Öte yandan ISNA Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduklarını söylediğini yazdı.

Erdoğan'ın "İran'ın nükleer anlaşmadaki meşru beklentilerini destekliyoruz ve Türk şirketlerini İran'a yatırım yapmaya teşvik ediyoruz." dediği belirtildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin arasındaki görüşme ViDEO