Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma ziyareti İtalya basınında

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere Roma'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni tarafından resmi törenle karşılandı.

İki liderin gerçekleştirdiği görüşmelerde, ticaret ortaklığının güçlendirilmesi, savunma sanayii projeleri, enerji iş birliği ve 2032 Avrupa Şampiyonası’nın ortak düzenlenmesi gibi konular öne çıktı.

GÖRÜŞME İTALYAN BASININDA

İtalyan basını, Erdoğan’ın vizyoner liderliğini ve Türkiye-İtalya ilişkilerinin stratejik önemini övgüyle kaleme aldı.

"ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE, İTALYA İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK OLDU"

Secolo d’Italia gazetesi, zirveyi ve paralel olarak Hotel Parco dei Principi’de düzenlenen Türk-İtalyan İş Forumu’nu “İtalya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi.

Gazete, Erdoğan ve Meloni’nin katılımıyla gerçekleşen forumun, 620 firmanın (345 İtalyan, 275 Türk) iştirakiyle ekonomik bağları güçlendirdiğini yazdı.

Haberde, “Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, savunma ve enerji gibi stratejik alanlarda İtalya’nın vazgeçilmez bir ortağı oldu. 32 milyar dolarlık ticaret hacmi, 40 milyar dolar hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ ROLÜNÜ ÖVDÜLER

İtalyan haber ajansı Agenzia Italia (AGI), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında 29 Nisan'da Roma'da yapılacak görüşmeyi, "İtalya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in, "zirvenin ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğu" yorumuna yer verildi.

Türkiye'nin savunma sanayiinin övüldüğü haberde, "Türkiye, son yıllarda uluslararası sahnede savunma alanında merkezi bir aktör ve silah üreticisi olarak öne çıktı." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ORTA DOĞU'NUN KİLİT AKTÖRÜ"

Il Giornale gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan 2025’te Roma’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği zirveyi “büyük stratejik önem” taşıyan bir buluşma olarak nitelendirdi.

Gazete, Villa Doria Pamphilj’de yapılan görüşmenin, Türkiye ile Atlantik güçleri arasındaki sağlam bağları pekiştirdiğini ve Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine olan bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Haberde, “Erdoğan, Türkiye’yi NATO’nun en güçlü ikinci askeri gücü ve Orta Doğu’nun kilit aktörü olarak konumlandırıyor. İtalya, bu güçlü ortakla ilişkilerini derinleştirmekten memnun.” ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE GİDEREK ÖNEMİ ARTAN BİR PARTNER'"

İtalya'nın köklü dergilerinden Formiche, liderlerin görüşmesini “Meloni-Erdoğan Buluşması Yeni Bir Dönem Açıyor” başlığıyla duyurdu.

Dergi, Villa Doria Pamphilj’deki görüşmenin, Türkiye-İtalya ilişkilerini stratejik bir boyuta taşıdığını ve Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin İtalya ve Avrupa için “giderek önemi artan bir partner” olduğunu vurguladı. Haberde, “Erdoğan, Türkiye’yi enerji, savunma ve bölgesel istikrarın kilit aktörü haline getirdi. İtalya, bu güçlü ittifakı derinleştirmekten memnun.” ifadeleri kullanıldı.

Formiche, iki ülkenin enerji iş birliğini “zaten stratejik bir ortaklık” olarak nitelendirerek, özellikle Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden doğal gaz tedarikindeki iş birliğinin güçlendiğini yazdı. Meloni’nin, yenilenebilir enerji ve hidrojen gibi yeni alanlarda Türkiye ile çalışmaya hazır olduğu belirtilirken, “Erdoğan’ın vizyonu, Türkiye’yi Akdeniz’in enerji merkezi yapıyor.” denildi.

"TARİHİ İŞ BİRLİĞİ"

La Repubblica, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Roma’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği iki saatlik hükümetlerarası zirveyi, “Meloni Erdoğan’ı Ağırlıyor: Milyar Dolarlık Drone Anlaşması” başlığıyla duyurdu.

Gazete, Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolar hedefine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Haberde, “Erdoğan, Türkiye’yi İtalya’nın en önemli stratejik ortaklarından biri haline getirdi. İki ülke, savunma ve ticaret alanında tarihi bir iş birliğine imza atıyor.” ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE, İHA TEKNOLOJİLERİNDE KÜRESEL BİR LİDER"

La Stampa, liderlerin görüşmesini “stratejik iş birliğini yeni bir seviyeye taşıdığı” şeklinde değerlendirdi.

Gazete, Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin İtalya ile ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında “sağlam ve tamamlayıcı bir ortaklık” kurduğunu vurguladı.

Haberde, “Erdoğan, Türkiye’yi Akdeniz’in ve NATO’nun vazgeçilmez bir gücü haline getirdi. İtalya, bu stratejik ittifaktan büyük memnuniyet duyuyor.” ifadeleri kullanıldı.

Gazete, özellikle savunma sanayiinde Leonardo ile Baykar Technologies arasındaki iş birliği anlaşmasını överek, “Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye, insansız hava aracı teknolojilerinde küresel bir lider. Bu anlaşma, İtalya-Türkiye ortaklığını Avrupa’da daha da güçlendirecek.” yorumunda bulundu.