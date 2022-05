Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon mesajı dünyanın gündeminde

Etkili operasyonlarla teröristlere nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesi harekat konusunda düğmeye basmak için gün sayıyor. Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarına dikkat çekildi.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin varlığını sürdürdüğü noktalara askeri operasyon için hazırlılarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan dönüşü uçakta konuya dair verdiği mesaj, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

"Her an gerçekleşebilir"

Associated Press, "Erdoğan: Türkiye'nin Suriye operasyonu 'her an' gerçekleşebilir" başlıklı haberinde, son gelişmeleri okurlarına aktardı.

Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gazetecilere verdiği demeçte, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin kökünü kazımaya hazır olduğunu söylediği belirtildi.

"Tepelerine inmeye mecburuz"

Erdoğan'ın, "Her zaman söylediğim gibi, bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Operasyon konusunda Erdoğan'ın belirli bir zaman çizelgesinden söz etmediği, ancak Türkiye'nin sınır ötesi harekat başlatacağını dile getirdiği aktarıldı.

"ABD, binlerce tır yardım yaptı"

"Türkiye, PKK ve YPG'yi tek ve aynı kabul ediyor" denilen haberde, Erdoğan'ın "Başta ABD olmak üzere tüm koalisyon güçleri, bu terör örgütlerine ciddi manada silah, araç, gereç, mühimmat yardımı yapıyorlar ve bunu hala devam ettiriyorlar. ABD, binlerce tır yardım yaptı." açıklamasına vurgu yapıldı.

"Kimsenin iznine ihtiyacımız yok"

Öte yandan Erdoğan'ın, Türkiye'nin terörle mücadele için kimsenin iznine ihtiyacı duymadığı açıklamasına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika eğer üzerine düşen görevi terörle mücadelede yerine getirmiyorsa biz ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız." diye konuştu.





Erdoğan: İzin almayacağız

Radio Free Europe'un haberinde, "Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir operasyon planladığını, ABD'den izin almayacağını söyledi" başlığı kullanıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkesinin, teröristleri Suriye'nin kuzeyinden çıkarmaya kararlı olduğunu söylediği ifade edildi.

ABD: Endişeliyiz

Haberde, "ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni bir operasyonun bölgesel istikrarı baltalayabileceğini ve ABD güçlerini riske atabileceğini söyleyerek, Türkiye'nin planlarıyla ilgili endişelerini dile getirdi." denildi.

2019'da Türkiye'nin YPG'ye karşı operasyonu sonrası Finlandiya, İsveç ve diğer bazı ülkelerin Türkiye'ye silah satışını kısıtladığı hatırlatıldı.

NATO hatırlatması

Bunun üzerine Ankara'nın, söz konusu iki İskandinav ülkesinin NATO'ya üyelik girişimlerini engellediği notu paylaşıldı.

NATO'ya yeni üye kabulünün, mevcut üye ülkelerin tümünün oyuna ihtiyaç duyduğu anımsatıldı.

"YPG'yi bölgeden uzaklaştırmak istiyorlar"

Al Arabiya da Suriye'ye operasyonun an meselesi olduğunu yazdı.

2016'dan bu yana Suriye'ye dört sınır ötesi harekat düzenleyen Ankara'nın, terör örgütü YPG'yi bölgeden uzaklaştırmak ve 30 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturmak amacıyla kuzeydeki bazı bölgeleri kontrol ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin, PKK'nın üslendiği Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlarını hızlandırdığı, söz konusu terör örgütünün, Türkiye'nin yanı sıra ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör grubu olarak kabul edildiği hatırlatması yapıldı.