Danimarka havalimanlarında drone alarmı

Kopenhag Havalimanı’nda yaşanan drone uyarısının ardından sadece iki gün içinde, ülkenin diğer havalimanlarında da drone'lar görüldü ve hava sahası geçici olarak kapatıldı.

Kuzey Jutland Polisi, Aalborg Havalimanı yakınlarında drone'ların görüldüğünü ve bu nedenle hava sahasının kapatıldığını duyurdu. Güney Jutland Polisi ise Esbjerg, Sonderborg ve Skrydstrup havalimanları civarında drone'lar tespit edildiğini açıkladı.

SKRYDSTRUP ASKERİ ÜSSÜ ALARMDA

Danimarka’nın F-16 ve F-35 savaş uçakları, Skrydstrup Havalimanı’nda konuşlandırılıyor. EUROCONTROL verilerine göre, Aalborg Havalimanı’nda sabahın erken saatlerine kadar kalkış veya iniş yapılmayacak.

3 GÜN ÖNCEKİ OLAYLA AYNI

Danimarka polisi, bu drone'ların 22 Eylül’de Kopenhag’da hava trafiğini durma noktasına getiren drone'lara benzer bir model izlediğini açıkladı.

"TESADÜFİ DEĞİL, SİSTEMATİK"

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, olayı “hibrit saldırı” olarak nitelendirerek, sistematik ve tesadüfi olmadığını belirtti. Ancak doğrudan bir askeri tehdit henüz bulunmadığını vurguladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise olayı, "Danimarka'nın kritik altyapısına bugüne kadarki en ciddi saldırı" olarak değerlendirdi.

"RUSYA İLE BAĞLANTILI OLABİLİR"

İskandinav bölgesinin en yoğun iki havalimanı olan Kopenhag ve Oslo’da, 22 Eylül’de drone'ların tespit edilmesinin ardından hava sahaları saatlerce kapatılmıştı. Danimarka hükümeti, olayı ülkenin kritik altyapısına yönelik en ciddi saldırı olarak değerlendirerek, Rusya ile bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

AVRUPA GENELİNDE HAVA TRAFİĞİ AKSADI

Havalimanı kapatmaları, Avrupa’daki siber saldırılar ve drone olaylarıyla birleşerek hava trafiğinde aksamalara yol açtı. Geçen hafta sonu üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısına yapılan fidye yazılım saldırısı, Brüksel, Berlin ve Londra’da uçuş, check-in ve biniş sistemlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden oldu. Operasyonlardaki gecikmeler hafta boyunca sürdü.