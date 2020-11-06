Danimarka'da 17 milyon vizon, koronavirüs nedeniyle öldürülecek

Hayvanlarda keşfedilen koronavirüs mutasyonunun insanlara da bulaştığını tespit eden Danimarka, ülkedeki 17 milyon vizonun tamamını öldürecek.

Danimarkalı sağlık yetkilileri, ülkenin enfeksiyon hastalıkları laboratuarı Serum Institute'ta yaptıkları çalışmalarda elde ettikleri bulguları Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa salgın hastalık kurumu ile paylaştı.

Bir gelincik türü olan vizon, kürkü için yetiştiriliyor. Dünyanın en büyük vizon yetiştiricisi olan Danimarka'da, haziran ayından bu yana vizon çiftliklerinde koronavirüs salgınlarına rastlanıyordu.

Danimarkalı yetkililer, çiftliklerde 15-17 milyon vizon bulunduğunu ve mutasyona uğramış virüsün 12 insanda tespit edildiğini bildirdi.

ZOR SALGINLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Danimarka'nın Aarhus Üniversitesi'nde hayvan hastalıkları uzmanı Shristian Sonne, hayvanların itlaf edilmesinin makul bir karar olduğunu ve ileride kontrol altına alınması daha zor salgınları önleyebileceğini söyledi.

ÇİN VE POLONYA'YA ÇAĞRI

Geçen hafta hayvanların itlaf edilmesi gerektiğini bildiren bir makale yayınlayan Sonne, "Çin, Danimarka ve Polonya vizon üretimi yasağını derhal benimsemeli ve tamamen yasaklamalıdır." dedi.