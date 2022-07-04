Danimarka'da, AVM’deki silahlı saldırgana 24 gün hapis cezası

Kopenhag'da alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenleyen şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve olayın terör eylemi olmadığı açıklandı. 3 kişiyi öldüren saldırgan, 24 gün hapis yatacak.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Amager bölgesindeki Field's AVM’de dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda, biri Rus olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

4 kişinin ağır yaralandığı saldırıda, 22 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

24 gün hapiste yatacak

Sorgusu yapılan saldırganın, akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edildiği öğrenildi.

İHA’nın haberine göre; saldırganın 24 gün boyunca kapalı bir koğuşta hapis yatacağı belirtildi.

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Terör eylemi değil

Polis Başmüfettişi Soren Thomassen, saldırının mevcut kanıtlara dayanarak bir terör eylemi olarak görülemeyeceğini ve zanlının başkalarıyla birlikte hareket ettiğine dair bir belirtinin olmadığını bildirdi.

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