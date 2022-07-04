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    Danimarka'da, AVM’deki silahlı saldırgana 24 gün hapis cezası

    Kopenhag'da alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenleyen şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve olayın terör eylemi olmadığı açıklandı. 3 kişiyi öldüren saldırgan, 24 gün hapis yatacak.
    • 04.07.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 18:01
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    Danimarka'da, AVM’deki silahlı saldırgana 24 gün hapis cezası

    Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Amager bölgesindeki Field's AVM’de dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda, biri Rus olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

    4 kişinin ağır yaralandığı saldırıda, 22 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

    24 gün hapiste yatacak

    Sorgusu yapılan saldırganın, akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edildiği öğrenildi.

    İHA’nın haberine göre; saldırganın 24 gün boyunca kapalı bir koğuşta hapis yatacağı belirtildi.

    Danimarka’da AVM’de silah saldırı VİDEO ARŞİV

    Terör eylemi değil

    Polis Başmüfettişi Soren Thomassen, saldırının mevcut kanıtlara dayanarak bir terör eylemi olarak görülemeyeceğini ve zanlının başkalarıyla birlikte hareket ettiğine dair bir belirtinin olmadığını bildirdi.

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    Danimarka da, AVM’deki silahlı saldırgana 24 gün hapis cezası #5

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    Danimarka da, AVM’deki silahlı saldırgana 24 gün hapis cezası #6


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