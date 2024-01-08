AA & Ensonhaber
İsrail'in Gazze'de katliamları ve işgali devam ederken, dünyanın çeşitli ülkelerinde zulme karşı sesini yükseltenlerin sayısı artıyor.
Danimarka'da binlerce kişi "Özgür Filistin" sloganlarıyla yürüdü
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Frederiksberg bölgesinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisinde semtin belediye binası önünde toplandı.
Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, "Gazze'de soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" şeklinde slogan atarak Kopenhag'ın tarihi Radhuspladsen Meydanı'ndaki belediye binasına doğru yürüdü.
Gruptakiler, Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımlara sınırsız erişim, Gazze'nin işgaline son verilmesi ve esirlerin serbest bırakılması konusunda çağrı yaptı.
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