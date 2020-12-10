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    Danimarka’da bir ay arayla ikinci kez kuş gribi vakası görüldü

    700 kümes hayvanının bulunduğu bir hobi çiftliğinde kuş gribi tespit edilirken, geçen ay da yaban kuşlarında kuş gribine rastlandığı belirtildi.
    • AA
    • 10.12.2020 - 07:32
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    Danimarka’da bir ay arayla ikinci kez kuş gribi vakası görüldü

    Danimarka Gıda ve Kontrol İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından yapılan kontrollerde, Jylland yarımadasındaki Vejle kenti yakınlarında bulunan Jelling kasabasındaki bir hobi çiftliğinde kümes hayvanlarında H5N8 virüsüne rastlandı.

    GEÇEN AY DA GÖRÜLMÜŞTÜ

    Çiftlikteki yaklaşık 700 kümes hayvanının virüsün yayılmasını önlemek amacıyla itlaf edileceğini bildiren Gıda ve Kontrol İdaresi, söz konusu çiftliğe 3 ve 10 kilometre uzaklığında bulunan diğer kümes hayvanları için kısıtlamalar getirileceğini de duyurdu.

    Danimarka’da geçen ay yaban kuşlarında da kuş gribine rastlanmıştı.

    Danimarka’da bir ay arayla ikinci kez kuş gribi vakası görüldü #1

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