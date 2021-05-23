Danimarka'da koronavirüsün Hindistan mutasyonuna rastlandı

İngiltere varyantına göre yüzde 50 daha hızlı yayıldığı belirtilen Hint mutasyonuna karşı uyarı yapıldı.

Koronavirüsün iki kez mutasyon uğramış hali olarak bilinen Hindistan varyantı, bu kez Danimarka'da ortaya çıktı.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüsün Hint varyantı B.1.617’nin Glostrup’ta bir konut bölgesinde görüldüğünü bildirdi.

VATANDAŞLARA TEST ÇAĞRISI

Glostrup Belediyesi ile yakın iş birliği içinde olduklarını kaydeden Heunicke, belediye görevlilerin, virüsün rastlandığı bölgede kapı kapı gezerek vatandaşlara test çağrısı yaptığını belirtti.

DAHA HIZLI YAYILIYOR

Danimarka Devlet Televizyonu DR, virüsün Hindistan varyantının İngiltere varyantına göre yüzde 50 daha hızlı yayıldığını aktardı.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu bulunan Danimarka’da ilk aşılamanın başladığı 27 Aralık 2020’den bu yana toplamda 1 milyon 822 bin 2 kişiye aşı yapıldı. Bunların 1 milyon 165 bin 308'ine ikinci doz aşıları da vuruldu.