Danimarka'da Müslüman kadına saldırı: Başörtün provoke edici

Alışverişten çıktıktan sonra otoparka giden Müslüman kadın, Danimarkalı bir çiftin ağır hakaret ve saldırılarına maruz kaldı.

Danimarka'da, alışveriş sonrası otoparka giden 30'lu yaşlarında başörtülü bir kadın, 60'lı yaşlarında Danimarkalı bir çiftin saldırısına uğradı. Müslüman kadın, başından geçenleri bir gazeteye aktardı.

ARABASINA DEFALARCA ÇARPTI

Müslüman kadın, Kopenhag Söborg'de 13 Şubat'ta sabah saatlerinde, bir yapı markete gittiğini ve park yerinde aracını park ettiği sırada, yaşlı bir kadının aracının paspasını havalandırdığını, kadının aracının kapısının kendi arabasına 4-5 defa çarptığını belirtti.

YÜZÜNE KÜFRETTİ

Yaşlı kadına ne yaptığını sorması üzerine kadının sırtını dönerek aracına gittiğini, o esnada marketten çıkan yaşlı kadının eşinin, "Neler oluyor burada?" diye sorduğunu anlattı. Kadının eşine olup biteni anlatması üzerine, adamın elindeki eşyaları bırakıp, yüzüne eğilerek küfrettiğini ve başörtüsüne sümkürdüğünü aktardı.

"ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Adamın karısının, kendisini tuttuğunu ve kocasının ise kendisine vurmaya başladığını, park yerindekilerin ise olaya müdahale etmediğini, ancak yapı marketten çıkan yaşlı bir adamın, 65 ve 66 yaşlarında olduğu açıklanan saldırgan çifti uzaklaştırdığını kaydeden Müslüman kadın, "Panikledim ve öleceğimi sandım." ifadesini kullandı.

DİREKSİYON KİLİDİ İLE DÖNDÜ

Müslüman kadın, adamın arabasına gitmesiyle olayın sonlandığını düşündüğünü ama elinde direksiyon kilidiyle kendisine doğru geldiğini, hakaret etmeye ve küfretmeye devam ettiğini ifade etti.

Adamın direksiyon kilidiyle kendisine vuracağı esnada, kendilerini biraz önce ayıran yaşlı adamın Müslüman kadının önünde durarak saldırgana "Neden bunu yapıyorsun?" diyerek durdurduğunu belirtti.

"BAŞÖRTÜN PROVOKE EDİCİ"

Müslüman kadın, saldırganın küfretmeye devam ettiğini, olaya müdahale eden adamın da "Başörtün de biraz provoke edici." demesi üzerine gözyaşlarına hakim olamayarak ağladığını söyledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın meydana geldiği akşam 65 ve 66 yaşlarında olan saldırgan yaşlı çiftin gözaltına alındığını bildiren Batı Kopenhag polisi ise saldırgan çiftin suçlamaları kabul ettiğini kaydetti.

IRKÇILIK SUÇU OLARAK DEĞERLENDİRİLMEDİ

Batı Kopenhag polisi, şimdilik şiddet göstermekle suçlanan çiftin tehdit ve vandalizm ile de suçlanıp suçlanmayacağının, incelemelerin derinleşmesinin ardından belli olacağını ifade etti.

Olaydan etkilendiğini, sürekli mide bulantısı yaşadığını ve istifra ettiğini kaydeden Müslüman kadın ise saldırının ırkçılık suçu olarak soruşturulmamasına tepki gösterdi.