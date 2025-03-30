Danimarka'dan ABD'ye Grönland resti: Müttefiklerinizle bu şekilde konuşamazsınız

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, göreve yeniden gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunan Trump, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını 'mutlak bir zorunluluk' olarak nitelendirmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunan Trump, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

Grönland yönetimi ise bu söylemlere karşı 'adanın satılık olmadığı ve olmayacağı' yönünde açıklamalar yaparken Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.

DANİMARKA'DAN REST

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Grönland üzerinden Kopenhag hükümetini eleştirirken kullandığı tonu ve üslubu beğenmediklerini belirtti.

Vance'in Danimarka yönetiminin Grönland'ın güvenliği için yeterli finansmanı sağlamadığına ilişkin yorumuna tepki gösteren Rasmussen, ülkesinin halihazırda Arktik bölgesinin güvenliği için daha fazla yatırım yaptığını ve ABD ile bu konuda işbirliğine de açık olduğunu söyledi.

Rasmussen, "Birçok suçlama ve iddia ortaya atıldı. Elbette eleştirilere açığız ancak bu eleştirilerin tonunu takdir etmiyoruz. Yakın müttefiklerinizle bu şekilde konuşamazsınız" dedi.