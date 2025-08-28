Danimarka'nın Grönland iddiasına ABD’den yanıt

Danimarka, ABD vatandaşlarının Grönland’da etki kampanyası yürüttüğü iddiaları üzerine, Washington’un ülkedeki üst düzey diplomatik temsilcisi Maslahatgüzar Mark Stroh’u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

BEYAZ SARAY: "SAKİN OLUN"

CBS News’in haberine göre, Beyaz Saray’dan ismi açıklanmayan bir yetkili, Danimarkalılara yönelik olarak “Sakin olmaları gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIN EYLEMLERİNİ KONTROL ETMİYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Grönland’daki ABD vatandaşlarının şahsi eylemleri hakkında yorum yapmayacaklarını, vatandaşların eylemlerini kontrol etmediklerini belirtti. Sözcü, NATO müttefiki olarak Danimarka ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı ve Stroh’un Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ile “üretken bir görüşme” gerçekleştirdiğini kaydetti.

ÖNCEKİ RAPORLARDA TRUMP BAĞLANTISI

Danimarka’nın DR haber sitesi, daha önce yayımladığı bir raporda, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray bağlantılı en az 3 ABD vatandaşının Grönland’da etki kampanyası yürüttüğünü ve Trump’ı destekleyen Grönlandlıların isimlerini listelediklerini öne sürmüştü.