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    Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor

    Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Trablus’ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurdu. Çocukların ellerinde silahla poz verdiği görüntüler yayımlandı.
    • DHA
    • 30.09.2020 - 07:12
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    Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından ağır yenilgiye uğrayan Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Trablus’ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurdu.

    Hafter’in, kendi yanlarında savaşmak için küçük yaştaki kimsesiz çocukları kullandığı kaydedildi.

    SAVAŞ İÇİN MAAŞA BAĞLADI

    Hafter güçlerinin yanında savaşmak için yetimhaneden alınan ve ismi açıklanmayan 4 erkek çocuk, Trablus'da savaşmak için aylık 1000 Libya Dinarı (4 bin 870 TL) ücret aldıklarını ifade etti.

    LİBYA MEDYASI PAYLAŞTI

    Libya medyasında paylaşılan fotoğraflarda, 16-20 yaşları arasındaki çocuk ve gençlerin silah kuşandığı görüldü.

    Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor #1

    Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor #2

    Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor #3

    Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor #4

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