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    DEAŞ liderlerlerinden Mahir El Agal, ABD operasyonuyla öldürüldü

    ABD, Suriye'de düzenlenen operasyondaDEAŞ liderlerinden Mahir El Agal'ın öldürüldüğünü duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 17:13
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    DEAŞ liderlerlerinden Mahir El Agal, ABD operasyonuyla öldürüldü

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal'e yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

    Agal'in Suriye’nin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü ve yanındaki bir kişinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu.

    "Sivil kaybı yaşanmadı"

    Agal'ın Irak ve Suriye dışındaki örgüt bağlantılarından sorumlu olduğunun belirtildiği açıklamada, “Operasyonun başarılı şekilde yürütülmesini sağlamak için geniş çaplı bir planlama yapıldı. İlk incelemelere göre sivil can kaybı yaşanmadı” denildi.

    DEAŞ liderlerlerinden Mahir El Agal, ABD operasyonuyla öldürüldü #1


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