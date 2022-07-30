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    DEAŞ'ın kafa kesme videolarını hazırlayan Kanada vatandaşına müebbet hapis

    DEAŞ'ın videolarını hazırlayıp seslendirmekle suçlanan Suudi Arabistan doğumlu Kanada vatandaşı Muhammed Halife, ABD'de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2022 - 12:50
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    DEAŞ'ın kafa kesme videolarını hazırlayan Kanada vatandaşına müebbet hapis

    DEAŞ'ın propaganda biriminde bulunan Muhammed Halife ABD'de hakim karşısına çıktı.

    ABD Adalet Bakanlığı tarafından cuma günü yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Halife'nin DEAŞ'deki güçlü figürlerden biri olduğu ve en az iki Suriyeli askerin ölümünden sorumlu tutulduğu belirtildi.

    Propaganda ekibindeydi

    Açıklamada, Halife'nin 2013'te Kanada'dan ayrılıp Suriye'ye giderek DEAŞ'a katıldığı, özellikle İngilizce ve Arapça bilgisiyle bir yıl içinde örgütün propaganda ekibinin önemli üyelerinden biri haline geldiği ifade edildi.

    Bu ekibin, ABD'li gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff'un da aralarında yer aldığı yabancı uyruklu rehinelerin öldürüldüğü videoları hazırladığına dikkat çekildi.

    Kafa kesme videoları yayınladılar

    40 yaşındaki Foley ve 31 yaşındaki Sotloff, 2014'te Suriye'de DEAŞ militanları tarafından başları kesilerek öldürülmüş, bu anların gösterildiği videolarsa uluslararası kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.

    DEAŞ ın kafa kesme videolarını hazırlayan Kanada vatandaşına müebbet hapis #1

    Seslendirme yaptı

    Halife'nin 2014 ila 2017'de çekilen videolarda iki Suriyeliyi öldürdüğü ve en az 15 videonun prodüksiyonuyla İngilizce seslendirmesini yaptığı ifade edildi.

    2018'e kadar örgütün propaganda biriminde çalışan Halife, 2019'da çatı yapısını Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'nin oluşturduğu, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) girdiği çatışmada yakalanmıştı.

    Pişman olmadığını söyledi

    Halife, aynı yıl Suriye'de tutulduğu hapishaneden Kanada devletinin radyo ve televizyon yayımcısı CBC'ye verdiği röportajda, örgüt üyeliğinden ya da yaptıklarından pişman olmadığını söylemişti.

    Suçunu itiraf etti

    IŞİD militanı, ailesiyle birlikte olmak için Kanada'ya dönmek istediğini belirtmiş fakat kendisi 2021'de FBI'a teslim edilmişti.

    Independent'in haberine göre Halife, ABD'de aralıkta çıktığı duruşmada suçunu itiraf etmişti.

    DEAŞ ın kafa kesme videolarını hazırlayan Kanada vatandaşına müebbet hapis #2

    DEAŞ ın kafa kesme videolarını hazırlayan Kanada vatandaşına müebbet hapis #3

    DEAŞ ın kafa kesme videolarını hazırlayan Kanada vatandaşına müebbet hapis #4


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