2014'te DEAŞ tehdidinden kaçıp Suriye’ye sığınan Iraklı aileler, ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye ve Irak makamlarının İHH tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 138 kişi daha yola çıktı.

DEAŞ tehdidi nedeniyle Suriye’ye sığınan Iraklıklar, gönüllü olarak ülkelerine dönüş yapıyor…

Türkiye ve Irak Dışişleri bakanlıkları ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın insani diplomasi çalışmaları neticesinde, 138 kişi daha dönüş yoluna çıktı.

AA’nın haberine göre; İHH İnsani Diplomasi Birimi Koordinatörü Taner Altun İHH, Irak Göç Bakanlığı, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Türkiye Göç İdaresi koordinesinde yerinden edilen Iraklıların gönüllü geri dönüşlerinin devam ettiğini, Barış Pınarı Harekatı’ndan bu yana Tel Abyad’dan çıkan dördüncü konvoy olduğunu belirtti.

Dönüş yapanların sayısı 10 bini aştı

Suriye'den Irak'a dönüş yapanların sayısının 10 bini aştığını belirten Altun, "Tel Abyad'dan 113, Azez'den 25 toplam 138 Irak vatandaşı vatanlarına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ın Irak'ın Musul, Anbar ve Salahaddin eyaletlerini işgal etmesi üzerine 2014'te Irak'tan Suriye'ye göç yaşanmıştı.

DEAŞ’tan kaçıp Suriye’ye sığınan Iraklılar, ülkelerine dönüyor VİDEO

