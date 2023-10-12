Deyrizor'da PKK ile çatışma: Arap aşiretleri, ağır silahlarla saldırdı Suriye'nin doğusunda yaşanan çatışmada, terör örgütünün araçları ve sözde karargahları hedef alındı. Aşiret liderlerinden biri, "Ayaklanmaya hazırız" mesajı verdi.

AA & Ensonhaber

Suriye'de Arap aşiretleri, geçtiğimiz ay, onlarca köyü terör örgütü PKK/YPG'den temizledi.

Çatışmalar, Deyrizor Askeri Meclis grubunun lideri Ahmed el Habil’in teröristlerce alıkonulmasının ardından patlak verdi.

Aşiretlerin katılımıyla büyüyen çatışmalar, yine alevlendi.

Arap aşiretleri ile PKK çatıştı

Suriye'nin doğusundaki şehirde PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile terör örgütü arasında çatışmalar yaşandı.

PKK/YPG'li teröristlere karşı Arap aşiretlerinin ayaklanmasına öncülük eden Akidat aşiretinin lideri İbrahim el-Hafıl'in dün verdiği yeniden ayaklanma mesajının ardından Deyrizor'daki birçok noktada çatışmalar başladı.

Teröristlerin araçlarına ve karargahlarına saldırı

Arap aşiretleri, gece yarısından sonra doğu kırsalındaki Direnç, Garanic, Ebu Nteyl, el-Sur, Havayic, Şuheyl ve El Casimi köylerinde terör örgütüne ait araçlar ve sözde karargahları ağır silahlarla hedef aldı.

"Ayaklanmaya hazırız"

Söz konusu köylerde çatışmalar yaşandı. Akidat aşireti lideri Hafıl, terör örgütüne karşı ayaklanmaya hazır oldukları mesajını vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG’nin baskısı altında kalan Arap aşiretleri, 27 Ağustos- 25 Eylül'de örgüte karşı iki kez operasyon yapmıştı.

30'dan fazla köy kurtarıldı

Operasyonlar sonucu Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde 30'dan fazla köy terörden arındırılmıştı.

Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

PKK/YPG işgali: Zorla silah altına alıyorlar

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Petrol kuyularına el koydular

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satan örgüt, sağladığı geliri kendi faaliyetleri için kullanıyor.

Bölge halkını ise yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyorlar.