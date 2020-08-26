Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Moldova'ya desteği sürdüreceğiz

Moldovalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Mevlüt Çavuşoğlu, salgın döneminde Kişinev yönetiminin yanında olduklarını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’ya Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin alt mekanizması olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Komrat Başkonsolosluğu açılışı vesilesiyle ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında başkent Kişinev'de mevkidaşı Oleg Tsulya ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"MOLDOVA STRATEJİK ORTAĞIMIZ"

Yarın Moldova'nın bağımsızlık günü olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de yaptığı Moldova ziyareti vesilesiyle ilan ettiğimiz gibi Moldova, Türkiye'nin stratejik ortağıdır." ifadesini kullandı.

"DESTEĞE İHTİYACI OLURSA..."

Koronavirüs salgınıyla mücadele süresince Türkiye'nin Moldova'ya tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Açıkça söylemek isterim ki; bundan sonraki süreçte de dost ve stratejik ortak Moldova'nın daha fazla tıbbi malzeme yardımına ya da herhangi bir desteğe ihtiyacı olursa, Türkiye olarak bu desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova'da açıklamalarda bulundu ViDEO

ERDOĞAN, 2021'DEKİ TOPLANTIYA KATILACAK

Çavuşoğlu, Tsulya ile eşbaşkanı oldukları Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu toplantıda Aralık 2019'da Ankara'da gerçekleşen Stratejik Konsey Toplantısı'nın sonuçlarının takibini yaptık. Ayrıca 2021'de Erdoğan'ın katılımıyla Moldova'da gerçekleşecek ikinci toplantının hazırlıklarını yapmış olduk." diye konuştu.

Tsulya ile yapılan ikili görüşmede, Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarının ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, "Ticaret hacmimiz, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 24 civarında arttı. Bu yıl, pandemi nedeniyle bir düşüş var ama pandemiye rağmen ticaretimizin çok düşmediğini görüyoruz. Bu da iki ülke arasındaki potansiyelin göstergesi." ifadesini kullandı.

MOLDOVALI TURİSTLERİN TERCİHİ TÜRKİYE

Çavuşoğlu, farklı sektörlerde ticaret ve yatırımları artırmayı istediklerini vurgulayarak, tarım ve turizm başta olmak üzere diğer alanlarda da yapılabileceklerin görüşüldüğü bilgisini paylaştı.

İki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'na katılmayan sektörlerin de dahil edilmesi için çalışmalar yapılacağını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle Moldovalı turistlerin birinci tercih olarak Türkiye'ye gelmeleri bizi mutlu ediyor. Pandemi döneminde de gerçek dost olduğumuzu gösterdik, dayanışmamızı ortaya koyduk. Hem Sağlık Bakanlığımız hem Türk Kızılay hem Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Moldova'ya tıbbi yardımlarını ulaştırdı."

Çavuşoğlu, kendisinin de Moldova'ya tıbbi yardım götürdüğünü anlatarak, "Açıkça söylemek isterim ki; bundan sonraki süreçte de dost ve stratejik ortak Moldova'nın daha fazla tıbbi malzeme yardımına ya da herhangi bir desteğe ihtiyacı olursa Türkiye olarak bu desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün ayrıca Moldova'da uzaktan eğitime ya da dijital eğitime destek vermek amacıyla sembolik de olsa öğrencilere tablet, öğretmenlere de dizüstü bilgisayar getirdik." diye konuştu.

"FETÖ'NÜN NASIL BİR TEHDİT OLUŞTURABİLECEĞİNİ ANLATTIK"

Koronavirüs süresince Moldova'nın Türkiye'den 352 vatandaşını, Türkiye'nin de Moldova'dan 139 vatandaşını tahliye ettiğini belirten Çavuşoğlu, bu süreçte 130 ülkeden 95 binden fazla Türk vatandaşının tahliye edildiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, iki ülkenin tahliye konusunda birbirine gerekli desteği verdiğini belirterek, "Bazı konsolosluk ve güvenlikle ilgili konularını da ele aldık. Özellikle FETÖ'nün buradaki mevcudiyetinin sadece bize değil Moldovalı dostlarımıza da nasıl bir tehdit oluşturabileceği konusunda bilgilerimizi ve tespitlerimizi paylaşma imkanımız oldu." dedi.

Gagavuz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta yarın yapılacak başkonsolsluk açılışına da değinen Çavuşoğlu, "Gagavuz soydaşlarımızın, Kişinev makamlarıyla yakın diyalog ve iş birliği içinde olmalarından da son derece memnuniyet duyuyoruz. Gerek Moldova Cumhurbaşkanı'nın gerek hükümet üyelerinin soydaşlarımıza yönelik kucaklayıcı tutumunu takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Gagavuz Özerk Yeri'nin statüsüyle ilgili çalışma grubunun da başarılı şekilde çalışmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Transdinyester sorunuyla ilgili olarak da Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye olarak Transdinyester ihtilafının da Moldova'nın toprak bütünlüğü temelinde, diplomatik yollarla en kısa sürede çözülmesini temenni ediyoruz. Sonuçta Moldova'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin muhafazasının Moldova'ya bakışımızın değişmez bir unsuru olduğunu vurgulamak istiyorum."