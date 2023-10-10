Dışişleri Bakanı Fidan, Şuşa'daki toplantıda mesaj verdi: Kafkasya'da fırsatları değerlendirmenin zamanı Bakan Fidan, Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barışın önemine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı, toplantıya kendi kullandığı araçla giderken, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov da eşlik etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Azerbaycan'ın Şuşa şehri, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Aracı Fidan kullandı

Bakan Fidan’ı Fuzuli Havalimanı’nda, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov karşıladı.

Fidan, havalimanından toplantının yapılacağı Şuşa şehrine kendi kullandığı araçla gitti. Türkiye Dışişleri Bakanı'na, mevkidaşı Bayramov da eşlik etti.

Sürdürülebilir barış vurgusu

Toplantıda konuşan Fidan, "Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barış, istikrar ve güvenlik için tüm fırsatları değerlendirmenin zamanı gelmiştir." dedi.

Fidan, Şuşa'ya ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi:

Kadim Şuşa'da toplantı düzenlemek mutluluk ve gurur kaynağıdır. 30 yıllık işgale son veren, tarihi adaletsizliği ortadan kaldıran Azerbaycanlı kardeşlerimizi alkışlıyoruz.

Toplantıya katılan isimler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya şu isimler katıldı:

EİT Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov.



Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Avazbek Atahanov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara yönelik mesajını okuyan Bayramov, daha sonra yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın dönem başkanlığındaki girişimlere üye ülkelerin gösterdiği destekler için teşekkür etti.

Ermenistan ile normalleşme mesajı

Bölgedeki durum ve 2. Karabağ Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler konusunda katılımcıları bilgilendiren Bayramov, Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonundan ve Ermeni sakinlerin entegrasyon sürecinden bahsetti.

Bayramov, Ermenistan'la ilişkilerin normalleşme sürecini sürdürmeye ve Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermeni vatandaşların yeniden entegrasyon sürecini ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Fidan, Temiz Enerji Merkezi Tüzüğü'nü imzaladı

Toplantı sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, EİT Temiz Enerji Merkezi Tüzüğü'nü imzaladı.

Toplantıda ayrıca, EİT dönem başkanlığının Azerbaycan'dan İran'a geçmesi kararlaştırıldı.

Türkiye, Azerbaycan, İran, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan'ın üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatında, KKTC de gözlemci ülke statüsünde bulunuyor.