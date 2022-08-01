Dışişleri Bakanlığı: Bağdat'taki gelişmeler endişeyle takip ediliyor

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'taki siyasi belirsizliğin endişeyle takip edildiğini açıkladı.

Irak'ta yıllardır süren iktidar kavgaları birçok sıkıntıya ve savaşa rağmen hala devam ediyor.

Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi geçtiğimiz günlerde parlamento binasını basmıştı.

Dışişleri'nden açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'ta yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Irak'taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin biran evvel giderilmesi ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasını temenni edildiği vurgulandı.

Şiddetten uzak durulması tavsiye edildi

Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyulduğu belirtilen açıklamada, şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurgulanırken, ilgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuldu.



