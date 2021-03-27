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Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki şiddeti kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da sivillere yönelik aşırı şiddeti kuvvetle kınadı.
- AA & Ensonhaber
- 27.03.2021 - 20:46
Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.
ORDU, SİVİLLERİ VURDU
Bugün Yangon, Mandalay, Myeik, Wundwin, Meikhtila ve Kyaukpadaung kentlerinde düzenlenen protestolara müdahale eden Myanmar ordusu kalabalığa ateş açtı. Çıkan olaylarda can kaybı sayısının 100'e ulaştığını bildirdi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA
Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da sivillere yönelik aşırı şiddeti kuvvetle kınadı.