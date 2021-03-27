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    Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki şiddeti kınadı

    Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da sivillere yönelik aşırı şiddeti kuvvetle kınadı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.03.2021 - 20:46
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    Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki şiddeti kınadı

    Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.

    ORDU, SİVİLLERİ VURDU

    Bugün Yangon, Mandalay, Myeik, Wundwin, Meikhtila ve Kyaukpadaung kentlerinde düzenlenen protestolara müdahale eden Myanmar ordusu kalabalığa ateş açtı. Çıkan olaylarda can kaybı sayısının 100'e ulaştığını bildirdi.

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

    Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da sivillere yönelik aşırı şiddeti kuvvetle kınadı.

     

    Dışişleri Bakanlığı, Myanmar daki şiddeti kınadı #1

    Dışişleri Bakanlığı, Myanmar daki şiddeti kınadı #2

     

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