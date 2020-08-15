Türkiye'den AB'ye Doğu Akdeniz yanıtı

Ankara, Brüksel'in "Doğu Akdeniz'de gerilimi azaltın" çağrısına tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, video konferans yoluyla Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldı.

Brüksel'den yapılan açıklamada, "Üç kelime görüşmenin sonucunu yansıtıyor: dayanışma, gerilimi azaltma ve diyalog." denildi.

Türkiye, AB'ye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, çağrının gerilimi artıranlara yönelik olması gerektiğini vurguladı.

"TEK TARAFLI VE KIŞKIRTICI ADIM ATANLARA ÇAĞRI YAPIN"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır." denildi.

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