Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tarrant'a hapis, insanlık adına sevindirici

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının insanlık adına sevindirici olduğunu belirten Ali Erbaş, İslamofobi'ye güçlü bir mesaj verildiğini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden ırkçı terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Erbaş, bu ceza ile dünyada giderek artan İslamofobi, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı mücadelede güçlü bir mesaj verildiğini vurguladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Erbaş, Yeni Zelanda'da camilere ve Müslümanların canlarına kast eden terörist Tarrant'ın ülkenin hukuk sistemine göre en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının, tüm insanlık adına "sevindirici" bir gelişme olduğunu belirtti.

"AKIL TUTULMASI VE İNSANLIK SUÇUDUR"

Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Teröriste yönelik verilen bu ceza kararı ile dünyada giderek artan İslamofobi, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı mücadelede güçlü bir mesaj verilmiştir. Tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini dokunulmaz kabul eden, mahlukata merhameti yaradana itaat ve kulluğun ayrılmaz gereği sayan bir inancın mensupları olarak bir kere daha ifade etmeliyiz ki İslamofobi, bir akıl tutulmasıdır ve ciddi bir insanlık suçudur.

Cuma namazı vaktinde gerçekleştirilen menfur ve meşum saldırıda şehit olan kardeşlerimize tekraren Allah'tan rahmet diliyor, Yeni Zelanda'daki tüm Müslüman kardeşlerime sağlık, afiyet ve huzur temenni ediyorum."