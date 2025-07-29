Dmitriy Peskov, Trump'ın Ukrayna çözümü konusunda süreyle ilgili açıklamasını değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da ateşkes için Rusya'ya verdiği "50 günlük" süreyi kısaltacağı yönünde geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuştu.

Başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği "50 günlük" süreyi "10 ya da 12 güne" kısaltacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

"TRUMP'IN BU AÇIKLAMASINI KAYDA ALDIK"

Peskov, "Trump'ın bu açıklamasını kayda aldık. (Ukrayna'da) Özel askeri operasyon sürüyor. Ukrayna meselesinin barış yoluyla çözümüne ve çözüm sürecinde çıkarlarımızın sağlanmasına bağlı kalıyoruz." şeklinde konuştu.

Peskov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin ne iyi ne de kötü ilerlediğini vurgulayarak, "Daha güçlü bir dinamizm görmek istiyoruz ve bunu destekliyoruz. Bu sürecin ilerlemesi için her iki tarafın da itici güç sağlaması gerekiyor. Sürecin hız kazanmasını umuyoruz." diye konuştu.

"RUS ORDUSU, SİVİL HEDEFLERE SALDIRI DÜZENLEMİYOR"

ABD ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (New START) uzatılması konusunda etkileşimde olmadıklarını kaydeden Peskov, buna ikili ilişkilerdeki durumun engel olduğunu belirtti.

Sözcü Peskov, Rus ordusunun Zaporijya bölgesindeki bir ceza infaz kurumuna saldırı düzenlediği yönündeki iddiaya ilişkin, "Rus ordusu sivil hedeflere saldırı düzenlemiyor. Saldırılar, yalnızca askeri altyapıya yöneliktir." ifadelerini kullandı.