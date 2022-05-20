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    Doktor randevusunda ağlayan Amerikalı kadına 40 dolar yazıldı

    New York'ta bir hasta, doktora göründüğü sırada duygusal anlar yaşadı. Hasta, gözyaşları nedeniyle ücret ödemek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 12:18
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    Doktor randevusunda ağlayan Amerikalı kadına 40 dolar yazıldı

    ABD'de sıra dışı bir olay yaşandı.

    New York'ta yaşayan Camille Johnson, doktor randevusunda "ağladığı için" kız kardeşine çıkarılan faturayı paylaştı.

    "Ağladığı için 40 dolar aldılar"

    Johnson, sosyal medya paylaşımında, "Küçük kız kardeşim, son zamanlarda bir sağlık sorunuyla mücadele ediyor ve nihayetinde bir doktora görünebildi. Ağladığı için 40 dolar aldılar." diye yazdı.

    Söz konusu durumdan faturada, "kısa duygusal/davranış değerlendirmesi" şeklinde bahsedildi.

    "Neden ağladığına bakmadan..."

    Kız kardeşinin nadir görülen bir hastalığı olduğunu aktaran Johnson, tedavi konusunda zorlandıklarını ve bu yüzden hayal kırıklığına uğrayan kız kardeşinin çaresizlikten duygusallaştığını söyledi.

    Johnson, "Bir gözyaşı için, neden ağladığına bakmadan, herhangi bir değerlendirme yapmadan, reçete yazmadan, hiçbir şey yapmadan 40 dolar tahsil ettiler." ifadesini kullandı.

    Doktor randevusunda ağlayan Amerikalı kadına 40 dolar yazıldı #1

    Görme ve hemoglobin testlerinden daha pahalı

    Paylaşımda ayrıca, söz konusu değerlendirmenin, görme ve hemoglobin gibi testlerden daha pahalıya mal olduğuna dikkat çekildi.

    New York Post'un haberine göre, ortaya çıkan tablo, ABD'deki sağlık sistemini bir kez daha gündeme getirdi. Johnson ailesi, "Sağlık sektöründe köklü bir değişime ihtiyacımız var." dedi.


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