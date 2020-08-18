Donald Trump: Belarus'taki gösteriler barışçıl

ABD Başkanı Trump, "'Demokrasi' önemli bir kelime, Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus'taki gösterilerin "barışçıl" olduğuna inandığını belirtti.

"'Demokrasi' önemli bir kelime diyen Trump, "Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor." ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Belarus'taki gösteriler ve ülkedeki son gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"BELARUS'TA ÇOK DA DEMOKRASİ VARMIŞ GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

Ülkelerde demokrasinin olduğunu görmeyi sevdiğini vurgulayan Trump, "'Demokrasi' önemli bir kelime, Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor." dedi.

Trump, Belarus'taki durumla ilgili birçok kişiyle iletişim halinde olduklarına işaret ederek, uygun bir zamanda bu mevzuyu Rusya ile de görüşeceklerinin altını çizdi.

Belarus'ta düzenlenen gösteriler konusunda Trump, "Ortada kesinlikle büyük bir gösteri var ve bunlar bizim ülkemizdekilerin aksine gayet barışçıl görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

KADINLARIN OY HAKKI KONUSUNDA MÜCADELE EDEN SUSAN B. ANTHONY İÇİN KARARNAME İMZALANACAK

Öte yandan Trump, kadınlara oy kullanma hakkı verilmesi konusunda mücadele eden ve oy kullanırken yakalandığı için "seçim kurallarını çiğnemekle" suçlanan Susan B. Anthony için günün ilerleyen saatlerinde bir kararname imzalayacağını da bildirdi.