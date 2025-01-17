Donald Trump, Beyaz Saray'a dönüyor: Törende neler yaşanacak

Haber Merkezi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'a, 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreniyle geri dönecek.

Kamala Harris'e büyük bir fark eden Donald Trump'ın yemin töreni için ise son hazırlıklar tamamlanmak üzere.

YEMİN TÖRENİ PAZARTESİ

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance için yemin töreninin, pazartesi günü Amerika saatiyle 12.00'de (TSİ 20.00 civarı) başlaması planlanıyor, ancak yemin töreni etkinlikleri resmi olarak Cumartesi günü başlayacak.

ASIL ETKİNLİKLER CUMARTESİ GÜNÜ

Cumartesi günü Trump'ın Virginia'daki Ulusal Golf Kulübü'nde, bir başkan resepsiyonu ve havai fişek gösterisi ayrıca bir Kabine resepsiyonu ve başkan yardımcısı yemeği düzenlenecek.

BIDEN VE KAMALA İÇİN VEDA TÖRENİ

Pazar günü ise Arlington Ulusal Mezarlığı'na çelenk koyma töreni, Washington'daki Capital One Arena'da Trump'ın MAGA "Zafer Mitingi" ve bir akşam yemeği olacak.

20 Ocak günü St. John's Kilisesi'nde bir ayinle başlayacak ve ardından Beyaz Saray'da çay ikram edilecek.

Trump ve Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance'in öğlen yemin etmesi ve ardından Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris için resmi veda töreni yapılması planlanıyor.

ETKİNLİKLER SALI SABAHI DUA AYİNİ İLE SONA ERECEK

Trump daha sonra, adaylıkların imzalanmasının gelenek olduğu Senato odasının yakınındaki Başkanlık Odası'na gidecek. İmza töreninin ardından bir öğle yemeği verilecek. Trump daha sonra başkanlık geçit törenine katılacak.

Ve Beyaz Saray'da bulunan Oval Ofis'te imza töreni düzenlenecek. Daha sonra Trump'ın da uzun bir konuşma yapması bekleniyor.

'Göreve başlama' etkinlikleri, salı sabahı Ulusal Dua Ayini ile sona erecek.

BIDEN VE KAMALA TÖRENE KATILACAK MI?

ABD'nin mevcut Başkanı Joe Biden, 2020'de seçim yenilgisi kabul etmeyerek 4 sene önce yemin törenine katılmayan Trump'ın aksine yemin törenine "elbette" katılacağını söyledi.

Associated Press'e göre, görevden ayrılan başkan yardımcıları ve kaybeden başkan adayları için her zamanki gibi katılması bekleniyor. Yani Kamal Harris, Biden ile birlikte törende yerini alacak.

HANGİ ESKİ BAŞKANLAR YEMİN TÖRENİNE KATILACAK?

ABD basınında yer alan haberlere göre; Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton törene katılacak.

Eski First Lady Laura Bush ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da eşleriyle birlikte etkinliğe katılacak. Michelle Obama ise yemin törenine katılmayacak.

TÖRENE DAVET EDİLEN LİDERLER

Diğer ülkelerden birkaç politikacının yemin törenine katılması veya elçi göndermesi bekleniyor. Kasım ayında Trump'ın zaferinden sonra onunla görüşen ilk yabancı lider olan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin törene katılması bekleniyor.

NBC News'e göre Trump'ın ayrıca Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi davet ettiği bildirildi. Bukele'nin katılıp katılmayacağı belirsiz ve Meloni geçen hafta programı uygunsa katılacağını söyledi.

Financial Times'a göre; Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, onun yerine yemin törenine katılmak üzere başkan yardımcısını gönderecek.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da X'te davet edildiğini ve pasaportunun geri verilmesi için katılacağını söyledi.

Politico, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Eric Zemmour ve ortağı, Avrupa Parlamentosu üyesi Sarah Knafo'nun da davet edildiğini bildirdi, ancak katılıp katılmayacakları belirsiz.

TÖRENDE YER ALACAK OLAN MİLYARDERLER

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Amazon kurucusu Jeff Bezos yemin törenine katılacak. NBC News'in bildirdiğine göre bu isimler Trump'ın kabinesinin yanındaki platformda oturacaklar.

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın da yemin törenine katılmayı planladığı bildirildi.

Forbes'un milyarder olarak listelemediği Tik Tok CEO'su Shou Zi Chew da The New York Times'a göre yemin törenine katılacak ve "kürsüde onurlu bir pozisyonda" oturacak.

Chew'un katılacağı haberi, Trump'ın TikTok'u hedef alan yasanın uygulanmasını iki ila üç ay geciktirecek bir yürütme emri düşündüğü bildirildiği sırada geldi.

EN SOĞUK ZAMANLARDAN BİRİ OLACAK

Pazartesi günü Washington DC, bugüne kadarki en soğuk zamanlarından birini yaşayacak. AccuWeather'ın bildirdiğine göre, pazartesi günü en yüksek sıcaklık -4, en düşük sıcaklık ise -13 olacak.

Uzmanlar bu yemin töreninin 1985'teki Ronald Reagan'ın 1985'teki ikinci yemin töreninden bu yana en soğuk yemin töreni olacağını düşünüyor.