Donald Trump: Biden, fareleri trans yapmak için 8 milyon dolar harcadı

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ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanı olarak görev yapan Elon Musk için düzenlenen veda töreninde konuştu.

Trump, DOGE'un tespit ettiği harcamalar arasında Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin fareleri trans yapmak amacıyla yüksek miktarda harcama yaptığını iddia etti.

ELON MUSK'A TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'a Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanı olarak yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Trump, Musk'la birlikte düzenlediği basın toplantısında, onun 'nesillerin gördüğü en kapsamlı ve etkili hükümet reformu çabasına' liderlik ettiğini söyledi.

"FARELERİ TRANS YAPMAK İÇİN 8 MİLYON DOLAR HARCADI"

Trump, Musk'ın aslında 'gerçek anlamda ayrılmadığını' yönetimin işleyişini takip etmeye devam edeceğini belirtti.

Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından tespit edilen harcamalara değinen Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın fareleri trans yapmak amacıyla 8 milyon dolar harcadığını iddia etti.