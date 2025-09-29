Donald Trump, Binyamin Netanyahu görüşmesi Beyaz Saray'da başladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye geldi.

Bu kapsamda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü.

Netanyahu, geçtiğimiz dakikalarda ise Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

KAPIDA KARŞILADI

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde dördüncü kez İsrail Başbakanı Netanyahu’yu Beyaz Saray'da ağırlıyor.

Trump, Netanyahu'yu kapıda karşıladı. İki isim tokalaşmanın ardından gazetecilere selam verdi.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Dünyanın dikkatle takip ettiği görüşme geçtiğimiz dakikalarda başladı...

Gazze'de ateşkes teklifinin ana gündem olması beklenen görüşmenin ardından Trump ve Netanyahu'nun ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

NE OLMUŞTU

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un, Gazze'de ateşkese varılması için 21 maddelik yeni bir teklif sunduğu bildirilmişti.

Basında çıkan haberlere göre, ateşkes teklifinde anlaşmaya varılırsa İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların sonlandırılması, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin 48 saat içerisinde serbest bırakılması, İsrail ordusunun aşamalı olarak Gazze'den geri çekilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamaması, tüneller dahil olmak üzere saldırı amaçlı askeri altyapının yıkılması ve inşasının durdurulması konusunda taahhüt verilmesi isteniyor.

Teklifte ayrıca Gazze'nin halka günlük hizmetleri sağlamakla sorumlu olacak Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilmesi öngörülüyor.