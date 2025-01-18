Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

DHA

47’nci başkanı Donald Trump, göreve gelmeye hazırlanıyor..

20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

"TİKTOK VE DİĞER PEK ÇOK KONUYU ELE ALDIK"

Trump görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüm. Hem Çin hem de ABD için çok iyi bir görüşme oldu. Beklentim, hemen başlayarak pek çok sorunu birlikte çözeceğimiz yönünde. Ticaretin dengelenmesi, Fentanyl, TikTok ve diğer pek çok konuyu ele aldık. Başkan Şi ve ben dünyayı daha barışçıl ve güvenli hale getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız.

TRUMP'I BİR KEZ DAHA TEBRİK ETTİ

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Devlet Başkanı Şi görüşmede, Trump'ı başkan seçilmesi dolayısıyla bir kez daha tebrik ederken yeni döneminde Çin-ABD ilişkilerinde yeni bir başlangıçla daha fazla ilerleme sağlamayı umduklarını belirtti.