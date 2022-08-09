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    Donald Trump destekçileri, ev baskınına tepki gösterdi

    FBI ekiplerince yapılan baskının ardından, Trump yanlıları gösteri düzenledi.
    • 09.08.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 12:09
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    Donald Trump destekçileri, ev baskınına tepki gösterdi

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida’daki evine, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından operasyon yapıldı.

    Yaşananlara tepki gösteren Trump, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-a-Lago, şu anda kuşatma altında, büyük bir grup FBI ajanı tarafından baskına uğrayıp işgal edildi." dedi.

    Baskın üzerine Trump destekçileri de ellerinde bayraklarla Cumhuriyetçi siyasetçinin evinin önünde toplandı.

    Trump destekçileri sokaklarda

    2020'deki başkanlık seçimi kampanyasında kullanılan "Trump" yazılı bayrakları taşıyan ve yine bu süreçte kullanılan "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" anlamındaki "Make America Great Again" sloganının yer aldığı şapkaları takan göstericiler, evin bulunduğu cadde üzerinde onlarca araçla konvoy oluşturdu.

    FBI operasyonuna tepki gösteren Trump destekçileri, Trump lehine tezahürat yaptı.

    Donald Trump destekçileri, ev baskınına tepki gösterdi ViDEO

    "Ülkemiz için karanlık zamanlar"

    Donald Trump, konuyla ilgili açıklamasında ayrıca, "İlgili devlet kurumlarıyla çalıştıktan ve iş birliği yaptıktan sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değil.

    Kasama bile girdiler. Ülkemiz için karanlık zamanlar. Daha önce bir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şey gelmemişti.” ifadelerini kullandı.

    Donald Trump destekçileri, ev baskınına tepki gösterdi #1

    İkametgahına gizli kayıtları getirip getirmediği araştırılıyor

    ABD medyasına yansıyan haberlerde Trump’ın arama sırasında New York’ta olduğu belirtildi.

    Operasyonun ise Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları getirip getirmediğine ilişkin yürütülen bir soruşturmayla ilgili olduğu aktarıldı.

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    Adalet Bakanlığı devrede

    ABD Adalet Bakanlığı'nın 2022 yılının başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-a-Lago'dan alınan 15 kutudaki belgelerden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı öne sürüldü.

    İHA'nın aktardığına göre, Trump'ın “baskın” olarak adlandırdığı ve "büyük bir FBI ajanı grubunu" içerdiğini söylediği arama hakkında resmi makamlardan ise açıklama gelmedi.

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