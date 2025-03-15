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Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde açıklamaları ve hareketleri ile gündem olmaya devam ediyor..

Özellikle geçtiğimiz aylarda Trump'ın dünyanın en zengin adamı ve teknoloji öncüsü Elon Musk'ın oğlu ile arasında geçen diyaloglar çok konuşulmuştu.

"SEN BAŞKAN DEĞİLSİN, GİTMEN LAZIM"

13 Şubat tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Elon Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii ile Trump arasında gerçekleşen diyaloglarda 4 yaşındaki Musk, babasının sözlediklerini dinleyen Donald Trump'a dönerek sessizce, "Sen başkan değilsin, gitmen lazım" demişti.

Bir süre sonra sonra da Trump konuşurken onun sözlerini kesen yaramaz X Æ A-Xii, başkana dönerek, "Çeneni kapatmanı istiyorum" ifadesinde bulunmuştu.

ELON MUSK'IN OĞLUNU GÖSTERDİ

Son yaşanan olayda ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Elon Musk’ın oğlunu gösterirken yaptığı garip hareketler gündem oldu.

"BU X"

Kayda geçen o ilginç anlarda Trump, Elon Musk’ın oğlunu gösterirken “Bu X” dedi.



