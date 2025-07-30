Donald Trump: Eşim Melania, Vladimir Putin'i seviyor

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya gezisini tamamladı.

Ülkesine doğru yola çıkan Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündemde hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de Gazze’deki insani kriz vardı.

Trump, eşi Melania Trump’ın görüşlerinin dış politikasındaki bazı değişimlerde etkili olduğunu açıkça kabul etti.

"MELANİA, PUTİN'İ SEVİYOR"

Gazeteciler, Trump’a Melania Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ne düşündüğünü sordu. Trump, “Melania, Putin’i ilk gördüğünde onu çok nazik ve kibar biri olarak karşıladı. Bu beni açıkçası şaşırttı.” dedi.

Melania Trump’ın Putin’e karşı olumlu bir tutum içinde olduğunu belirten Başkan Trump, 'Eşim Melania, Putin'i seviyor.' dedi.

Ancak Trump bu sıcak tavrın, Ukrayna’daki savaş sürecinde değiştiğini de ima etti.

MELANİA YÜZÜNDEN PUTİN'E SERT TAVIR TAKINDIĞINI İTİRAF ETTİ

Trump, “Ben her zaman Putin’le gayet hoş sohbetler ettim ama Melania geceleri bana, ‘Bu adam hala Ukrayna’daki şehirleri bombalıyor’ diye ısrarla hatırlatıyordu.” dedi.

Bu baskıların, zamanla Putin’e yönelik daha sert bir tavır takınmasına neden olduğunu belirtti.

Trump son günlerde, Rus lider için bir “barış anlaşması için geri sayım” başlattığını duyurmuştu.

"MELANİA GAZZELİLERİN DURUMUNDAN ETKİLENİYOR"

Ancak Trump’ın söylemlerinde asıl dikkat çeken kısım, Gazze’deki insani dram hakkında yaptığı açıklamalar oldu.

Sorular üzerine eşi Melania Trump’ın, Filistinli çocukların yaşadığı açlık ve sefalet karşısında derinden sarsıldığını söyledi. “O da herkes gibi o görüntüleri görüyor. Açlıktan kemikleri çıkan çocukları, çaresiz anneleri… Bunlara bakıp da etkilenmemek için ya kalpsiz ya da deli olmak gerekir.” ifadelerini kullandı.

"MELANİA'NIN TEPKİLERİ BENİ DE ETKİLİYOR"

Trump, Melania’nın duygusal tepkilerinin kendisini de etkilediğini söyleyerek, “Bu çocuklar gerçekten aç. İster açlıktan bahsedilsin, ister edilmesin... Gördüklerimiz ortada. Açlıktan ölüyorlar.” dedi.

Bu sözler, daha önce İsrail’in Gazze’de açlığı bir silah olarak kullandığı yönündeki suçlamaları reddeden İsrail Başbakanı Netanyahu ile arasındaki çizgiyi belirgin biçimde ayırdı.

TRUMP YARDIM SÖZÜ VERDİ

Trump ayrıca, “Anneleri onları çok seviyor ama ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Biz yiyecek ulaştırmak zorundayız ve ulaştıracağız.” diyerek yardım sözü verdi.