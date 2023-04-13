Donald Trump, eski avukatına dava açtı ABD eski Başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen'e, güven ihlali iddiasıyla 500 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Cohen'in, Trump'ı itibar kaybına uğratan girişimlere öncülük ettiği savunuldu.

İHA

ABD eski Başkanı Donald Trump'tan, 2016 başkanlık seçimleri döneminde avukatlığını yapan Michael Cohen'e yönelik suçlama geldi.

Trump, Cohen'e güven ihlali iddiasıyla tazminat davası açtı.

Trump'ı itibar kaybına uğrattı

Florida Bölge Mahkemesi'ne sunulan 32 sayfalık dava dosyasında, Cohen'in eski müvekkili Trump'ın sırlarını ifşa etme yoluyla mesleki kuralları ihlal ettiği ve suistimalde bulunduğu iddia edilirken, Cohen'in yayınladığı kitaplar ve podcast serileri Trump'ı itibar kaybına uğratan girişimler olarak gösterildi.

500 milyon dolar talep etti

Öte yandan Cohen'in, işletme giderlerini fazla göstererek Trump'ın şirketinden 75 bin dolar haksız kazanç elde ettiği savunuldu.

Dosyada, Cohen'in tam miktarı dava sürecinde belirlenmek üzere 500 milyon dolar dolayında tazminat ödemesi talep edildi.

Avukat kendi hesabından "sus payını" gönderdi

Donald Trump, son olarak yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödemesi yaptığı iddiaları nedeniyle hakim karşısına çıkmış, Cohen'in ise kendi hesabından Daniels'a Trump adına 130 bin dolar ödeme yaptığını doğruladığı kamuoyuna yansımıştı.

Ayrıca Trump'a yönelik açılan ceza davasında Cohen'in sus payı ödemesiyle ilgili tanıklık yapabileceği belirtilmişti.