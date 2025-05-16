Donald Trump: Filistinlilere yardım etmemiz gerekiyor
İHA

Orta Doğu turunun ardından uçakta gazetecilere Gazze Şeridi ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki duruma ABD'nin yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Trump, "Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor" dedi.

"İYİ BİR İŞ ÇIKARACAĞIZ"

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları genişletme planlarını destekleyip desteklemediği yönündeki bir soruya Trump, "Her iki tarafı da göz önünde bulundurmalıyız. Biz iyi bir iş çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Göktürk Sönmez
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