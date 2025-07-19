Donald Trump: Gazze'den 10 esir daha serbest bırakılacak

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Gazze Şeridi'nden 10 esirin daha serbest kalacağını açıkladı.

Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı görüşme sırasında Donald Trump, gazetecilere açıklamada bulundu.

"10 ESİR DAHA SERBEST KALACAK"

Trump, "(Gazze'den) Esirlerin çoğunu geri aldık. Çok yakın zamanda 10 esir daha serbest kalacak ve bunun olabildiğince hızlı olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

"WITKOFF HARİKA İŞ ÇIKARDI"

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çabalarına da değinen Trump, "Steve Witkoff muhteşemdi. Bu konuda harika iş çıkardı. Kendisi iyi bir adam ve iyi bir anlaşma yapıcı." ifadesini kullandı.

Trump konu hakkında daha fazla detay vermedi.