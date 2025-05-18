Donald Trump: Gümrük tarifeleri nedeniyle fiyatları yükseltmeyin

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gümrük tarifeleri konusunda ülkenin önde gelen perakende zinciri Walmart'tan gelen açıklamalara tepki gösterdi.

Trump, gümrük tarifeleri nedeniyle fiyat yükseltmek zorunda kalabilecekleri açıklamasında bulunan perakende devine, "Walmart, zincir boyunca fiyatları yükseltmesinin nedeni olarak tarifeleri suçlamaya çalışmaktan vazgeçmelidir. Walmart, geçen yıl beklenenden milyarlarca dolar daha fazla para kazandı" ifadesini kullandı.

"MÜŞTERİLERE YANSITMAYIN"

Trump, ​​​​​​​Walmart'ın tarifelerden doğan farkları kendi içinde karşılaması ve müşterilere herhangi bir şey yansıtmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.