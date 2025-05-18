Donald Trump'a suikast çağrısı yaptığı iddiasıyla eski FBI Direktörü sorgulandı

AA & Ensonhaber

Eski Federal Soruşturma Bürosu Direktörü James Comey, sosyal medya hesabında '86-47' şeklinde dizilmiş deniz kabuklarını gösteren bir fotoğraf paylaşmış, söz konusu paylaşım ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi iddiasıyla büyük tepki toplamıştı.

Comey, fotoğrafı hızlı bir şekilde silmiş olsa da fotoğraf sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılmış ve tartışmalara neden olmuştu.

Trump, Comey'i kendisine suikast çağrısında bulunmakla suçlayarak, "Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir. Eğer FBI direktörüyseniz ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, bu suikast anlamına gelir" ifadelerini kullanmıştı.

'86' terimi halk arasında bir şeyi ya da birini ortadan kaldırmakla ilişkilendiriliyor, '47' sayısı ise ABD'nin 47. başkanı olan Trump'a bir gönderme olarak görülüyor.

GİZLİ SERVİS SORGULADI

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gizli Servis yetkililerinin Comey ile görüştüğünü duyurdu.

"Gizli Servis ajanları Başkan Trump'a suikast çağrısı yapan bir sosyal medya paylaşımıyla ilgili olarak eski FBI Direktörü Comey ile görüştüler" paylaşımında bulunan Noem, Trump'ın en yüksek şekilde korunmaya devam edileceğini ve Comey ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.



