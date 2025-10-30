Donald Trump: Güney Kore 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini, ayrıca ABD'den büyük miktarda petrol ve doğalgaz alacağını kaydetti.

Trump, "Zengin Güney Koreli şirketler ve iş adamlarının ülkemize yapacakları yatırımlar 600 milyar doları aşacak. Askeri ittifakımız her zamankinden daha güçlü ve bu nedenle onlara şu anda sahip oldukları eski moda ve çok daha az çevik dizel motorlu denizaltılar yerine nükleer güçle çalışan denizaltı yapmaları için onay verdim. Güney Kore'nin Cumhurbaşkanı ile harika bir gezi oldu" ifadelerini kullandı.

"GEMİ İNŞASI ABD'YE BÜYÜK BİR DÖNÜŞ YAPACAK"

Diğer paylaşımında da Trump, Güney Kore'nin nükleer enerjili denizaltısını Philadelphia tersanelerinde inşa edeceğini ifade ederek yakında gemi inşasının ABD'ye büyük bir dönüş yapacağını vurguladı.